Секреты 15 случайных находок: что скрывается за странными предметами?

Вы когда-нибудь находили что-то странное и долго ломали голову над тем, что это такое? Незнакомые вещи могут вызывать массу вопросов, особенно если они выглядят как антиквариат, необычный бытовой прибор или просто странный предмет с неизвестным предназначением.
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