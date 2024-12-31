Как советский самолет случайно приземлился в США

﻿﻿В канун Нового года мы стремимся публиковать позитивные и добрые истории о чудесных спасениях, взаимопомощи и взаимопонимании, несмотря на различия в языке, национальных границах, идеологиях и принадлежности к разным военно-политическим блокам.