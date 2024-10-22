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"Это ты на фото?". Мошенники придумали новую схему обмана по телефону. Они присылают крымчанам ссылки на фото с вредоносной программой

"Это ты на фото?". Мошенники придумали новую схему обмана по телефону. Они присылают крымчанам ссылки на фото с вредоносной программой

"Это ты на фото?"Мошенники придумали новую схему обмана по телефону. Они присылают крымчанам ссылки на фото с вредоносной программой.

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