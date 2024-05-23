Кардиолог Соколов назвал возраст, когда риск гипертонии увеличивается

Это серьезное заболевание, которое необходимо контролировать и лечить Врач-кардиолог Денис Соколов сообщил, что риск развития артериальной гипертонии увеличивается с возрастом, особенно после 40 лет, передает РИАМО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии