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Царьград

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Служебная собака в Омске помогла раскрыть убийство ножом

Служебная собака в Омске помогла раскрыть убийство ножом

В Омске служебная собака помогла раскрыть убийство 37-летнего мужчины. Немецкая овчарка Никита привела кинолога к подозреваемому, 36-летнему работнику железобетонного завода.

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