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Metro Москва

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ПВО РФ сбила более 370 украинских дронов за ночь

ПВО РФ сбила более 370 украинских дронов за ночь

Российские силы ПВО успешно отразили ночную атаку украинских беспилотников. Уничтожено почти 380 дронов ВСУ над несколькими регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую и другие области, а также Крым и Краснодарский край.

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