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Несколько лет на разоблачения убогого вранья. Пару фантазёров выкидывают из Нидерландов

Несколько лет на разоблачения убогого вранья. Пару фантазёров выкидывают из Нидерландов

Злой хомяк Спецслужбы Нидерландов совсем мышей не ловят. Пара умников из нашей страны решила получить убежище и не придумала ничего лучше, чем рассказать душещипательную историю разоблачающую коварное русское правительство в деле со сбитым Боингом.

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Mike Valin
Как высылают, а Лжесвидетельство неуважение к суду введение в заблуждение и т. д. Сразу можно дать убежище с охраной в тюрьме на срок по решению суда.
Анатолий Селиванов
в нашей стране есть много мест для Трудоустройства лжецов из сраной еврожопы
Иван
Дешевле выкинуть ,а в России судить как предателей Родины и к стенке, чтоб другим не повадно было.
Алла Дубинина
Интересно, когда все признаются в своих грехах и лжи ? Обычно старики ( при жизни разбойники ) ближе к смерти начинают выдавать на гора правду- что надо сделать с Европой что б и она покаялась, как перед смертью???
Алла Дубинина
Еще раз помыть или немного поджарить???

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