Несколько лет на разоблачения убогого вранья. Пару фантазёров выкидывают из Нидерландов

Злой хомяк Спецслужбы Нидерландов совсем мышей не ловят. Пара умников из нашей страны решила получить убежище и не придумала ничего лучше, чем рассказать душещипательную историю разоблачающую коварное русское правительство в деле со сбитым Боингом.