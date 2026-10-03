North Korea launched a rocket with AI: No other country has such technology

North Korea conducted exercises to launch a medium-range strategic missile with AI. This was stated by Kim Jong-un's sister, chairman of the Central Committee of the Workers' Party of Korea Kim Ye-jung, KCNA reports.
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