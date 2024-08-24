В Хабаровске три мигранта разгромили подъезд после отказа открыть им дверь

Владимир Лев

В ОАЭ нет проблем с мигрантами Не будем углубляться в миграционную политику в России. Всем и так понятно, что она оставляет желать лучшего. А как обстоят дела в этом вопросе в ОАЭ? Оказывается, там таких серьёзных проблем с мигрантами нет. По статистике в Арабских Эмиратах около 10 млн человек населения, из них мигрантов примерно 7,5 миллионов. Это довольно внушительная цифра! Тем не менее, в этой стране не наблюдается каких-либо национальных или религиозных конфликтов и нет проблем с преступностью. Мигранты в Эмиратах усердно трудятся, и в отличие от России, не создают неудобств коренному населению и туристам. А всё потому, что законы там правильные приняли! Жёсткие правила приёма на работу В ОАЭ отлажена жёсткая система приёма на работу мигрантов: Каждый иностранный специалист, желающий заработать, может въехать в страну только по приглашению конкретного работодателя и при наличии уже подписанного контракта на руках. Мигрант не имеет право уволиться или поменять место работы. Как только контракт заканчивается, иностранный работник тут же должен покинуть Арабские Эмираты. Другие требования к мигрантам Кроме того, в ОАЭ к приезжим рабочим выдвигаются обязательные требования: Уважение традиций страны, законов и местных порядков. Никакого участия в забастовках и митингах. Свою работу выполнять качественно. За неповиновение к мигрантам могут применить наказание в виде депортации в кратчайшие сроки. Как обстоят дела с преступностью в мигрантской среде Что касается преступлений среди мигрантов, то в ОАЭ практически все иностранные специалисты законопослушные. За тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование, наркотики, ограбление при отягчающих обстоятельствах здесь применяется смертная казнь. За другие преступления в Эмиратах можно получить большой тюремный срок. Даже за выброшенный на улице мусор и ругательство в общественных местах у них предусмотрены огромные штрафы. Законы в Эмиратах очень строгие, и их несоблюдение карается жёстко. Получение гражданства в ОАЭ Получить гражданство в Арабских Эмиратах не так-то легко. Власти страны относятся к этому вопросу очень серьёзно и проводят тщательный отбор среди иностранных претендентов. Им выдвигаются определённые требования, например, наличие высшего образования, успешной карьеры, отсутствие судимости и.т.д. К тому же необходимо свободно владеть арабским языком. Процесс получения гражданства в этой стране довольно длительный. Выводы Итак, что же мы видим? В Арабских Эмиратах мигранты есть, а проблем нет. Потому что нет вседозволенности, но есть строгие законы и жёсткие ограничения. Властями ОАЭ осуществляется серьёзный и взвешенный подход к трудовой миграции. В этой арабской стране на первом месте стоят права коренного населения, сохранность культуры и традиций страны, а также безопасность граждан. А не пора ли у нас в России начать перенимать опыт ОАЭ? Пора бы уже кардинально пересмотреть всю миграционную политику и навести порядок! Пора принять соответствующие законы. Или о таких законах нам остаётся только мечтать? А у вас какие мнения на сей счёт?