Как получилось, что Пол Маккартни (McCartney) выступил на свадьбе Тейлор Свифт (Taylor Swift)

Пол Маккартни (Paul McCartney), исполнивший песню «I Want to Hold Your Hand» на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси (Taylor Swift and Travis Kelce), спустя три месяца после торжества поделился закулисными подробностями — в частности, рассказал, как он оказался на сцене.