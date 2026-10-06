Как получилось, что Пол Маккартни (McCartney) выступил на свадьбе Тейлор Свифт (Taylor Swift)

Пол Маккартни (Paul McCartney), исполнивший песню «I Want to Hold Your Hand» на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси (Taylor Swift and Travis Kelce), спустя три месяца после торжества поделился закулисными подробностями — в частности, рассказал, как он оказался на сцене.
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