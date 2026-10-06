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Все о Музыке

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Как получилось, что Пол Маккартни (McCartney) выступил на свадьбе Тейлор Свифт (Taylor Swift)

Как получилось, что Пол Маккартни (McCartney) выступил на свадьбе Тейлор Свифт (Taylor Swift)

Пол Маккартни (Paul McCartney), исполнивший песню «I Want to Hold Your Hand» на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси (Taylor Swift and Travis Kelce), спустя три месяца после торжества поделился закулисными подробностями — в частности, рассказал, как он оказался на сцене.

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