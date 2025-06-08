Реактивно-артиллерийское соединение ЮВО в Астраханской области награждено орденом Суворова

Указом президента РФ за проявленные личным составом мужество и героизм в ходе выполнения задач специальной военной операции реактивно-артиллерийское соединение ЮВО в Астраханской области удостоено ордена Суворова.
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