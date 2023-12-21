Новыйгод 2024. Читайтекниги.

Хвалынскиебиблиотеки.Алексеевкахвалынск.Совсем – совсем немного осталось до нового 2024 года. Дети, конечно, торопят время, им хочется побыстрее получить новогодние подарки, хочется новых встреч и впечатлений.
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