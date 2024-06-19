🛠 В Саках начали строить спортивное поле и обновлять актовый зал школы №1 Покрытие на футбольном поле этой школы местами уже вздулось, а где-то его и вовсе нет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛠 В Саках начали строить спортивное поле и обновлять актовый зал школы №1 Покрытие на футбольном поле этой школы местами уже вздулось, а где-то его и вовсе нет.