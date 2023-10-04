An Nahar: Зеленский боится победы Трампа на выборах в 2024 году

Специалист в сфере политологии Асад Аббуд указал на тот факт, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский напуган из-за возможности того, что Дональд Трамп выйдет победителем из запланированной на грядущий год президентской гонки в Соединённых Штатах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии