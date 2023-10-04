Специалист в сфере политологии Асад Аббуд указал на тот факт, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский напуган из-за возможности того, что Дональд Трамп выйдет победителем из запланированной на грядущий год президентской гонки в Соединённых Штатах.