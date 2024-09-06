Удар в спину: как понять, что муж изменяет

Народная мудрость гласит, что обманутые супруги последними узнают, что им изменяют. Поставленный в непростую ситуацию человек сетует на свою недальновидность и ненаблюдательность, размышляет, почему такое могло случиться.
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