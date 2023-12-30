Daily Mail: некоторые виды алкоголя замедляют продвижение пищи в кишечнике

Винсент Хо, адъюнкт-профессор гастроэнтерологии в университете Западного Сиднея (Австралия) рассказал, что некоторые виды алкоголя могут замедлять прохождение пищи по кишечнику, что приводит к запорам и появлению "вздутого живота".
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