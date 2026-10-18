В ночь на 4 апреля пассажиров и сотрудников аэропорта Пулково перевели в безопасные помещения, после того как силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью 95 украинских беспилотников.
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