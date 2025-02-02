2025 год: Год разрушения Глобального порядка

Третья мировая война уже идёт полным ходом, хотя большинство этого не осознаёт. Россия, Китай и их союзники хотят преобразовать существующий мировой порядок, возглавляемый США, который существует с момента окончания Второй мировой войны, из однополярного в многополярный, чтобы занять более выгодное положение за столом переговоров.
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