Третья мировая война уже идёт полным ходом, хотя большинство этого не осознаёт. Россия, Китай и их союзники хотят преобразовать существующий мировой порядок, возглавляемый США, который существует с момента окончания Второй мировой войны, из однополярного в многополярный, чтобы занять более выгодное положение за столом переговоров.