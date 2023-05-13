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Производители псевдоинтеллектуального гуано

Производители псевдоинтеллектуального гуано

Почитала интервью "выдающегося" режиссера Сокурова, которое он дал изданию Форбс, и еще раз убедилась в том, что дурак, даже если он увешан гирляндой политизированных призов политизированных кинофестивалей, которые уже давно раздают лауреатство исключ.

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