Производители псевдоинтеллектуального гуано

Почитала интервью "выдающегося" режиссера Сокурова, которое он дал изданию Форбс, и еще раз убедилась в том, что дурак, даже если он увешан гирляндой политизированных призов политизированных кинофестивалей, которые уже давно раздают лауреатство исключ.
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