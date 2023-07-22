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17 самых ненадежных автомобилей с пробегом, на которые не стоит рассчитывать в долгой дороге

17 самых ненадежных автомобилей с пробегом, на которые не стоит рассчитывать в долгой дороге

Какие машины с пробегом особенно ненадежны?/ Фото: landroveryasenevo.ru Британские специалисты и страховщики провели глубокое исследование, чтобы на основе мнений пользователей выявить автомобили, которые чаще всего приходилось ремонтировать.

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