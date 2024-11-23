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СМИ узнали о возможном назначении Гренелла на пост спецпосланника США по Украине

СМИ узнали о возможном назначении Гренелла на пост спецпосланника США по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп, возможно, рассмотрит кандидатуру бывшего исполняющего обязанности директора американской национальной разведки Ричарда Гренелла на пост специального посланника по урегулированию украинского конфликта.

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