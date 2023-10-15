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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Семененко понравился больше всех – боролся, прекрасная программа. Понимает, что он делает, слышит музыку»

Сегодня на этапе Гран-при России в Уфе мужчины показали произвольные программы.  Победу одержал Евгений Семененко, Роман Савосин взял серебро, Андрей Мозалев – бронзу.

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