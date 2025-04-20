Россиянам дали советы, как не заболеть весной

В весенний период многие люди сталкиваются с проблемами со здоровьем: инфекции и обострения хронических заболеваний становятся частыми явлениями, предупредил в беседе с RT доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.
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