Россиянам дали советы, как не заболеть весной

В весенний период многие люди сталкиваются с проблемами со здоровьем: инфекции и обострения хронических заболеваний становятся частыми явлениями, предупредил в беседе с RT доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.