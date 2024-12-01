Создание азиатского аналога НАТО" обсуждается в Японии

Правящая партия Японии обсуждает планы создания азиатской аналога НАТО.В правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии началось официальное обсуждение концепции формирования азиатского аналога НАТО, сообщает газета Yomiuri.
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