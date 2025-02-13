Дума Сургута выберет зампреда из профсоюзных лидеров РЖД и «Сургутнефтегаза». Инсайд

Дума Сургута определилась с кандидатами на пост заместителя председателя. По данным источников URA.RU, вице-спикером на ближайшем заседании будет избрана руководитель местного профсоюза РЖД Эмилия Трапезникова, соперником которой станет глава профсоюзной первички «Сургутнефтегаза» Айдар Явишев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии