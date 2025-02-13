Дума Сургута выберет зампреда из профсоюзных лидеров РЖД и «Сургутнефтегаза». Инсайд

Дума Сургута определилась с кандидатами на пост заместителя председателя. По данным источников URA.RU, вице-спикером на ближайшем заседании будет избрана руководитель местного профсоюза РЖД Эмилия Трапезникова, соперником которой станет глава профсоюзной первички «Сургутнефтегаза» Айдар Явишев.