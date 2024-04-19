В Липецке в рамках профилактического мероприятия «Твой выбор» и Декады правовых знаний полицейские приняли участие в девятом областном квесте «Координаты права»

В Липецке по инициативе члена Общественного совета при УМВД России по Липецкой области Сергея Бундесова состоялся девятый областной квест «Координаты права».
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