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Проект «Цитадель»: Россия разработает установку молекулярно-лучевой эпитаксии к 2030 году

Проект «Цитадель»: Россия разработает установку молекулярно-лучевой эпитаксии к 2030 году

На создание замены французской и американской установок для производства чипов выделили 1,5 млрд рублей Минпромторг заключил контракт на 1,475 млрд рублей с петербургской компанией «Научное и технологическое оборудование» (SemiTEq) на разработку отечественной установки молекулярно-лучевой эпитаксии.

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