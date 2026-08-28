Проект «Цитадель»: Россия разработает установку молекулярно-лучевой эпитаксии к 2030 году

На создание замены французской и американской установок для производства чипов выделили 1,5 млрд рублей Минпромторг заключил контракт на 1,475 млрд рублей с петербургской компанией «Научное и технологическое оборудование» (SemiTEq) на разработку отечественной установки молекулярно-лучевой эпитаксии.