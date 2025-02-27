Театр абсурда
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Театр абсурда

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Врачей-мигрантов поймали на поборах с матери больного ребенка

Врачей-мигрантов поймали на поборах с матери больного ребенка

Царьград Выходцы из Таджикистана и Пакистана освоили схему, при которой убеждали родителей больных детей заплатить за наркоз во время операции.

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Комментарии
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Астон Мартин
их менталитет пусть у них и останется , на их родине
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9 час.
леонид рыбаков
МОЖЕТЕ ЗАРАНЕЕ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИ ПОХОДЕ .А как он туда попал не задумались ---отбивать надо бабло ---это азиат они по другому не умеют и не умели ни когда .
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8 час.
Иван Ураганов
Как попал,да очень просто,в России дефицит врачей,вот и берут кого ни попадя!
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7 час.
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