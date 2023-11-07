Патриарх Кирилл отказал в «русскости» неправославнымПатриарх Кирилл в ходе проповеди заявил, что современная Россия является «оплотом православия в мире», а принадлежность к русскому народу должна сопровождаться «глубокой православной верой».
