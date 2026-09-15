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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тасоев, Чопанов, Адамян, Лаврентьев, Блиев, Таймазова, Гилязова вошли в состав сборной России на ЧМ по дзюдо

Стал известен состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира, который пройдет с 4 по 11 октября в Баку.

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