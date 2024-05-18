22 фото действительно гигантских вещей, которые могут вызвать приступ мегалофобии

Готовьтесь удивляться и чувствовать себя крохотными рядом с этими колоссальными объектами. От огромных зданий и монументальных скульптур до невероятно больших растений и потрясающих инженерных проектов – эти фотографии просто захватывают дух.
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