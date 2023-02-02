Царьград

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"Пришлось нанять охрану": Участница "Мисс Вселенная" Линникова рассказала о русофобии в США

"Пришлось нанять охрану": Участница "Мисс Вселенная" Линникова рассказала о русофобии в США

Красавица столкнулась с угрозами на конкурсе "Мисс Вселенная" из-за политики."Мисс Россия 2022" Анна Линникова с достоинством представила Россию на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", однако ей пришлось столкнуться с ненавистью из-за политики.

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