"Пришлось нанять охрану": Участница "Мисс Вселенная" Линникова рассказала о русофобии в США

Красавица столкнулась с угрозами на конкурсе "Мисс Вселенная" из-за политики."Мисс Россия 2022" Анна Линникова с достоинством представила Россию на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", однако ей пришлось столкнуться с ненавистью из-за политики.