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Юрист Глейкин напомнил, что дробить бизнеса из-за налогов нельзя

Юрист Глейкин напомнил, что дробить бизнеса из-за налогов нельзя

Разделение бизнеса стало распространенной практикой для избежания уплаты налогов. Ведущий юрист Юридической компании Taxology Михаил Глейкин рассказал агентству "Прайм", что такая схема может грозить тюрьмой.

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