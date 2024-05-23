Юрист Глейкин напомнил, что дробить бизнеса из-за налогов нельзя

Разделение бизнеса стало распространенной практикой для избежания уплаты налогов. Ведущий юрист Юридической компании Taxology Михаил Глейкин рассказал агентству "Прайм", что такая схема может грозить тюрьмой.
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