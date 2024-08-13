Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Что разрушает вашу кожу и ее коллаген?

Что разрушает вашу кожу и ее коллаген?

Что разрушает коллаген и уменьшает эффективность омолаживающих процедур? Из-за сахара происходит гликация белка! Проще говоря, это осахаривание молекул таких важных для кожи белков как коллаген и эластин.

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