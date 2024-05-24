ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 мая 2024 года.

Юрий Ильинов

Подарок -Ты уже в кровати? - томно дыша в трубку спросил Игорёк. - Еще нет, - сонным голосом ответила Алина. - Время уже 12, баиньки пора. У кого завтра экзамен в 8 утра, а? Чем это ты там занимаешься? - Да вот опять кошелёк разошёлся, сижу склеиваю. - Ладно, долго не сиди. Доклеишь-сразу спать ложись. Спокойной ночи! Целую крепко-крепко. Пока! - Целую! Сладких снов! - Ну что, готова к экзамену? - в комнату вошла Светка, соседка Алины по общежитию. - Готова, - ответила Алина, не глядя на Светку и продолжая склеивать кошелёк. - Ой, опять клеишь! Скажи Игорьку, пусть купит тебе новый, он всё таки в автосервисе работает, а не как мы-нищие студенты. - Он у меня догадливый, сам подарит. Он в курсе,чем я сейчас занимаюсь: только что с ним болтали, - сказала Алина, счищая клей с пальцев. - Ладно, покажешь потом, когда подарит.Я спать. До завтра! - До завтра! Спокойной ночи! Через полчаса Алина уже лежала в кровати. Она долго не могла уснуть: все представляла, какой же кошелёк подарит ей Игорёк. "Он парень со вкусом, наверняка выберет что-нибудь стильное и качественное, чтобы чинить потом не пришлось", думала Алина. Утром, сдав экзамен на отлично, она поспешила в парк, там её уже ждал Игорёк. Январский снег тихо падал на землю, кутая все вокруг в пушистую белую вату. От этого парк казался каким-то волшебным, словно место из сказки, где встречаются влюблённые. - Поздравляю,умница моя! - Игорёк страстно поцеловал румяную Алину и приобнял её за талию. Она ощутила тонкий запах его дорогого парфюма. - А у меня для тебя подарок! - шепнул он ей на ушко. Алина закрыла глаза в ожидании сюрприза. Сердце радостно заколотилось, она уже представляла как будет хвастаться новым кошельком перед Светкой. - Вот, держи! - Игорек положил маленькую картонную коробочку продолговатой формы Алине на ладонь. - Клей! Германский! Продавщица сказала даже стекло склеивает. Теперь тебе не придётся по сто раз возиться с кошельком, один раз склеила и всё! - Спасибо, не стоило, - только и смогла произнести Алина, смахивая снежинки с ресниц. Автор: Зоя Флинт