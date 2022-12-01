Стала известна цена подарка Филиппа Киркорова на 11-летие дочери

Стала известна цена подарка российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова на 11-летие дочери. Так, на размещенных кадрах певец поздравил Аллу-Викторию с днем рождения и вручил ей коллекционные серьги французского модного бренда Louis Vuitton.