Политика как он...
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Политика как она есть

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В России оценили слухи о вербовке экс-президента Ирана «Моссадом»

В России оценили слухи о вербовке экс-президента Ирана «Моссадом»

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию газеты The New York Times о возможной вербовке израильским «Моссадом» бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и его предполагаемом аресте.

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