В России оценили слухи о вербовке экс-президента Ирана «Моссадом»

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию газеты The New York Times о возможной вербовке израильским «Моссадом» бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и его предполагаемом аресте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии