В России оценили слухи о вербовке экс-президента Ирана «Моссадом»

Политика как она есть

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию газеты The New York Times о возможной вербовке израильским «Моссадом» бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и его предполагаемом аресте.