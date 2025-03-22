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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фабрегас на базе «Реала» обсудил с Анчелотти будущее Паса. Карло не против оставить хавбека в «Комо» еще на сезон

Одной из обсуждаемых тем стало будущее 20-летнего хавбека Нико Паса. Аргентинец перешел в «Комо», который возглавляет Фабрегас, за 6,5 млн евро, но 50% прав на игрока по-прежнему у «Реала».

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