Золотой дворец: миллиардер превратил скалу на берегу в замок с пещерами

Этот дворец выходит на берег с частным пляжем, а на его территории скрыты настоящие пещеры. Дизайнерские решения вдохновлены Версалем: изящные резные колонны, арочные балконы, изысканный интерьер с мозаиками, мраморными полами, антикварными статуями и отделкой из чистого золота.
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