Золотой дворец: миллиардер превратил скалу на берегу в замок с пещерами

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Комментарии
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C Major
ну,что сказать? Только похвалить и радоваться красоте,которой потомки будут любоваться.
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22 час.
CM
C Major
до сих пор любумемся архитектурными творениями,созданными 300-400 лет назад
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22 час.
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