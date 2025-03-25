Золотой дворец: миллиардер превратил скалу на берегу в замок с пещерами

Этот дворец выходит на берег с частным пляжем, а на его территории скрыты настоящие пещеры. Дизайнерские решения вдохновлены Версалем: изящные резные колонны, арочные балконы, изысканный интерьер с мозаиками, мраморными полами, антикварными статуями и отделкой из чистого золота.