Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам.
Из визита Путина в Баку следует пять выводов
Комментарии
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Александр Чумак
Если России и Азербайджану это выгодно обоим сторонам, то это правильный путь экономического развития обоих стран?!!. А, "тем", кто в этом видит "поцелуи в жопу", то пускай сначала хорошо моют свою и систематически чистят зубы свои щетками по металлу!😱👍🤣👌😎.
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6 час.
Малик Зиганшин
Наташ там фсё уронили, дуй на кухню
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5 час.
МЗ
Малик Зиганшин
инфа на Эривань больше тянет
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5 час.
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