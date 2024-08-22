Из визита Путина в Баку следует пять выводов

Александр Чумак

Если России и Азербайджану это выгодно обоим сторонам, то это правильный путь экономического развития обоих стран?!!. А, "тем", кто в этом видит "поцелуи в жопу", то пускай сначала хорошо моют свою и систематически чистят зубы свои щетками по металлу!😱👍🤣👌😎.