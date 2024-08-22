Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Из визита Путина в Баку следует пять выводов

Из визита Путина в Баку следует пять выводов

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам.

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Комментарии
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Александр Чумак
Если России и Азербайджану это выгодно обоим сторонам, то это правильный путь экономического развития  обоих стран?!!. А, &quot;тем&quot;, кто в этом видит &quot;поцелуи в жопу&quot;, то пускай сначала хорошо моют свою и систематически чистят зубы свои щетками по металлу!😱👍🤣👌😎.
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6 час.
Малик Зиганшин
Наташ там фсё уронили, дуй на кухню
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5 час.
МЗ
Малик Зиганшин
инфа на Эривань больше тянет
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5 час.

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