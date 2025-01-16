ВЦИОМ: россияне потратили на празднование Нового года в среднем 64 тысяч рублей

Средние траты жителей России на празднование Нового года составили рекордные 64 439 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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