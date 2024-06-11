В России есть уникальный опыт самоуправления. Мы должны взять из него лучшее

Председатель Отделения РАЕН по федеративному устройству, местному самоуправлению и местным сообществам, доктор юридических наук, академик РАЕН Игорь Викторович Бабичев Местное территориальное самоуправление - необходимая и неотъемлемая часть любого государства, особенно государства федеративного.
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