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Верной дорогой идут афганские товарищи

Верной дорогой идут афганские товарищи

Лидеры запрещенной в России террористической организации "Талибан",* регулярно амнистированные для проведения различных экономических форумов, объявили специальную информационную операцию.

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