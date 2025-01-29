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Закон, порядок, государство

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Снайперы группировки войск «Восток» уничтожают живую силу противника на Южно-Донецком направлении

Снайперы группировки войск «Восток» уничтожают живую силу противника на Южно-Донецком направлении

Обнаружив группу солдат ВСУ, пытавшихся провести ротацию на одном из участков фронта, снайперы прицельным огнем уничтожили украинских националистов, а затем скрытно отошли в район эвакуации.

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