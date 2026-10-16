При досрочном погашении кредита вопрос возврата части денег за страховку зависит от того, сколько времени осталось до конца полисного года, то есть периода, когда требуется продлевать страхование.
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