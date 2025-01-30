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В Подмосковье задержали диверсанта, действовавшего по заданию СБУ

В Подмосковье задержали диверсанта, действовавшего по заданию СБУ

Он дал признательные показания.фото: nac.gov.ruВ Московской области силовики задержали россиянина, совершившего диверсии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил 30 января Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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