В Подмосковье задержали диверсанта, действовавшего по заданию СБУ

Он дал признательные показания.фото: nac.gov.ruВ Московской области силовики задержали россиянина, совершившего диверсии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил 30 января Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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