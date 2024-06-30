В Турции бушуют лесные пожары

Районы Мендерес, Торбалы, Тире, Сельджук и Чешме в турецком городе Измир охватили лесные пожары. В провинции Чаменю в Мендересе эвакуировано население, а пожар, начавшийся в районе Сельджук, распространился также на туристический город Кушадасы в провинции Айдын.