В Турции бушуют лесные пожары

Районы Мендерес, Торбалы, Тире, Сельджук и Чешме в турецком городе Измир охватили лесные пожары. В провинции Чаменю в Мендересе эвакуировано население, а пожар, начавшийся в районе Сельджук, распространился также на туристический город Кушадасы в провинции Айдын.
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