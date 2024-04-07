На выборах президента в Словакии победил «пророссийский» Петер Пеллегрини

На выборах президента Словакии победил Петер Пеллегрини, выступающий против военной помощи Украине. Часть западных политиков уже назвала нового словакского президента "пророссийским", поскольку его первое заявление было о том, что Словакия продолжит идти путем мира.
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