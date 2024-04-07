НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

На выборах президента в Словакии победил «пророссийский» Петер Пеллегрини

На выборах президента в Словакии победил «пророссийский» Петер Пеллегрини

На выборах президента Словакии победил Петер Пеллегрини, выступающий против военной помощи Украине. Часть западных политиков уже назвала нового словакского президента "пророссийским", поскольку его первое заявление было о том, что Словакия продолжит идти путем мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх