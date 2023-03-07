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Правительство Швеции предложит парламенту ратифицировать заявку на вступление в НАТО

Правительство Швеции предложит парламенту ратифицировать заявку на вступление в НАТО

Правительство Швеции намерено внести предложение о ратификации заявки на членство в НАТО. Парламент страны может поддержать инициативу в течение нескольких недель, сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон.

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