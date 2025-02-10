Скворцов находится в сознании, у него ушиб головного мозга

Стало известно о состоянии здоровья российского комментатора Романа Скворцова. По информации RT, комментатор находится в состоянии средней степени тяжести, у него ушиб головного мозга Источник добавил, что полиция проводит проверку.
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